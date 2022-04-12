300 медиків вищої категорії з Ізраїлю щодня надають необхідну допомогу українцям, які виявилися відрізаними від медицини в постраждалих від російської агресії районах.

Для ефективного виконання своєї гуманітарної місії лікарі організували мобільні бригади. Їхні спеціально обладнані машини швидкої допомоги стали своєрідними пунктами прийому пацієнтів.

Про це повідомив організатор гуманітарного проекту Фріда, представник першого медичного центру Тель-Авіва Роман Гольдман.

За його словами, кожен день його колеги-волонтери надають допомогу близько 400 жителям. Найчастіше це люди з проблемами серця, підвищеним рівнем цукру, гіпертонією.

– У багатьох травми. І всі ці люди потребують консультації фахівців. Більш того, у людей банально немає знеболюючих або таблеток від тиску, – зазначає Роман Гольдман.

За словами представника україно-ізраїльської незалежної асоціації (UIIA) Марка Невяжського, незабаром в Україну прибудуть ще три спеціальні автомобілі, завдяки яким можна буде надати лікування ще більшій кількості людей.

Він зазначив, що тим, хто потребує госпіталізації, гуманітарна місія допомагає з евакуацією в стаціонарні лікарні.

Сьогодні до цієї місії приєдналися і десятки українських лікарів.

Фото: Роман Гольдман