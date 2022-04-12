300 медиков высшей категории из Израиля ежедневно оказывают необходимую помощь украинцам, которые оказались отрезанными от медицины в пострадавших от российской агрессии районах.

Для эффективного выполнения своей гуманитарной миссии врачи организовали мобильные бригады. Их специально оборудованные машины скорой помощи стали своеобразными пунктами приема пациентов.

Об этом сообщил организатор гуманитарного проекта Фрида, представитель Первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман.

По его словам, каждый день его коллеги-волонтеры оказывают помощь порядка 400 жителям. Чаще всего это люди с проблемами сердца, повышенным уровнем сахара, гипертонией.

— У многих травмы. И все эти люди нуждаются в консультации специалистов. Более того, у людей банально нет обезболивающих или таблетки от давления, — отмечает Роман Гольдман.

По словам представителя украино-израильской независимой ассоциации (UIIA) Марка Невяжского, в скором времени в Украину прибудут еще три специальных автомобиля, благодаря которым можно будет предоставить лечение еще большему количеству людей.

Он отметил, что тем, кто нуждается в госпитализации, гуманитарная миссия помогает с эвакуацией в стационарные больницы.

Сегодня к этой миссии присоединились и десятки украинских врачей.

Фото: Роман Гольдман