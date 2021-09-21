В США, а именно в штамме Вайоминг, женщине диагностировали легочную чуму. Это редкое заболевание, которым она, вероятно, заразилась от домашних кошек.

Этот случай зафиксировали представители здравоохранения 15 сентября. Женщина проживает в северном округе Фримонт, штат Вайоминг, к югу от Йеллоустонского национального парка.

В Министерстве здравоохранения штата отметили, что человек заразился болезнью вследствие контакта с больными домашними кошками.

Женщина инфицировалась легочной чумой, которая является самой редкой и серьезной формой болезни. Также это единственная форма заболевания, которая может передаваться от человека к человеку. Поэтому этот случай особенно опасен.

Чуму вызывает бактерия Yersinia pestis. Болезнь наиболее известна тем, что в 1300-х годах вызвала Черную смерть в Европе. Сейчас в мире эта инфекция продолжает встречаться, но довольно редко.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США ежегодно происходит в среднем около семи случаев чумы.

Люди могут заразиться чумой через укусы блох или контакт с инфицированными животными, их тканями или жидкостями организма. По данным CDC, более 80% случаев чумы среди людей в США возникает в результате так называемой бубонной чумы — формы болезни, которая обычно распространяется через укусы блох и вызывает увеличение лимфатических узлов. Они называются бумбонами.

Заразиться легочной чумой человек может вдыхая капли, которые передаются другим человеком или животным с этой болезнью.

В CDC отметили, что кошки действительно могут быть источником инфекций для людей.

— Кошки с легочной чумой могут представлять опасность для владельцев, ветеринаров и других лиц, которые контактируют с этими животными, — добавили эксперты.

Обычно чуму лечат антибиотиками. Но крайне важно выявить болезнь на ранних стадиях, чтобы избежать осложнений.

Департамент здравоохранения штата Вайоминг не сообщил дополнительную информацию о пациентке или ее текущем состоянии. Однако власти призвали людей, которые контактировали с больной, пойти к врачу и принимать антибиотики, чтобы предотвратить распространение болезни.

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Источник: Live Science