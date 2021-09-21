У США, а саме у штамі Вайомінг, жінці діагностували легеневу чуму. Це рідкісне захворювання, яким вона, ймовірно, заразилася від домашніх кішок. Цей випадок зафіксували представники охорони здоров’я 15 вересня. Жінка проживає у північному окрузі Фрімонт, штат Вайомінг, на південь від Єллоустонського національного парку.

У Міністерстві охорони здоров’я штату зазначили, що людина заразилася хворобою внаслідок контакту з хворими домашніми кішками.

Жінка інфікувалася легеневою чумою, яка є найрідкіснішою і найсерйознішою формою хвороби. Також це єдина форма захворювання, яка може передаватися від людини до людини. Тому цей випадок особливо небезпечний.

Чуму викликає бактерія Yersinia pestis. Хвороба найбільш відома тим, що у 1300-х роках викликала Чорну смерть у Європі. Нині у світі ця інфекція продовжує зустрічатися, але досить рідко.

Згідно з даними Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC), у США щорічно трапляється в середньому близько семи випадків чуми.

Люди можуть заразитися чумою через укуси бліх або контакт з інфікованими тваринами, їхніми тканинами або рідинами організму. За даними CDC, понад 80% випадків чуми серед людей в США виникає в результаті так званої бубонної чуми — форми хвороби, яка зазвичай поширюється через укуси бліх і викликає збільшення лімфатичних вузлів, які називаються бубонами.

Заразитися легеневою чумою людина може вдихаючи краплі, які передаються іншою людиною або твариною з цією хворобою.

У CDC зазначили, що кішки справді можуть бути джерело інфекцій для людей.

– Кішки з легеневою чумою можуть становити небезпеку для власників, ветеринарів та інших осіб, які контактують у з цими тваринами, — додали експерти.

Зазвичай чуму лікують антибіотиками. Але вкрай важливо виявити хворобу на ранніх стадіях, щоб уникнути ускладнень.

Департамент охорони здоров’я штату Вайомінг не повідомив додаткову інформацію про пацієнтку або її поточний стан. Проте влада закликала людей, які контактували з хворою, піти лікаря та поприймати антибіотики, щоб запобігти поширенню хвороби.

Детальніше про те, чи можливе виникнення нової пандемії чуми – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Live Science