Как сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин в январе в стране зарегистрировано девять случаев нового субварианта штамма коронавируса Омикрона — JN.1, который называют Дженни.

Статистика по Украине

— В январе в пяти областях обнаружили девять случаев субварианта коронавируса JN.1 “Дженни”. Три случая в Сумской области, по два — в Волынской и Черкасской и по одному — в Ровенской и Запорожской областях, — заявил Кузин.

Вакцины защищают

По данным Минздрава, среди заболевших только один пациент имел две прививки против Covid-19. По клиническим симптомам медики зафиксировали среднее или легкое течение заболевания, один человек был госпитализирован в больницу. Возраст пациентов — 27-73 года.

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По JN.1 в ВОЗ отмечают, что риск для населения низкий, а вакцины, которые используются в мире против Covid-19 защищают от нового субварианта.

Статистика в мире

Впервые этот субвариант был обнаружен в США в сентябре 2023 года, после — в других странах мира, в частности Индии, Китае, Великобритании. ВОЗ классифицировала его как субвариант, представляющий интерес, из-за его быстрого распространения.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) по состоянию на 5 января 2024 года на JN.1 пришлось примерно 62% всех циркулирующих вариантов SARS-CoV-2.