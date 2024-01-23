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JN.1 або просто Дженні: в Україні зареєстровано дев’ять випадків нового штаму Омікрону

23 Січня 2024, 13:22
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
лабораторія
Джерело: Pexels

Як повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, у січні в країні зареєстровано дев’ять випадків нового субраріанта штаму коронавірусу Омікрона – JN.1, який називають Дженні.

Статистика в Україні

– У січні в п’яти областях виявили дев’ять випадків субваріанта коронавірусу JN.1 “Дженні”. Три випадки в Сумській області, по два – у Волинській і Черкаській та по одному – у Рівненській і Запорізькій областях, – заявив Кузін.

Вакцини захищають

За даними МОЗ, серед захворілих тільки один пацієнт мав два щеплення проти Covid-19. За клінічними симптомами медики зафіксували середній або легкий перебіг захворювання, одну особу було госпіталізовано до лікарні. Вік пацієнтів – 27-73 роки.

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Щодо JN.1 у ВООЗ зазначають, що ризик для населення низький, а вакцини, що використовуються у світі проти Covid-19, захищають від нового субраріанта.

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Статистика у світі

Уперше цей субваріант було виявлено у США у вересні 2023 року, після – в інших країнах світу, зокрема Індії, Китаї, Великій Британії. ВООЗ класифікувала його як субваріант, що становить інтерес, через його швидке поширення.

За даними Центру з контролю і профілактики захворювань США (CDC), станом на 5 січня 2024 року на JN.1 припало приблизно 62% усіх циркулюючих варіантів SARS-CoV-2.

Джерело
МОЗ
Теги
Ігор Кузін Коронавірус Covid-19 статистика Україна Штам Омікрон
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