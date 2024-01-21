Як заявив американський мільярдер Білл Гейтс, щеплення проти Covid-19 змінять свою форму: на зміну голкам прийдуть пластирі. За словами засновника корпорації Microsoft, це стане проривом у світі вакцин.

Популярність вакцинації

Гейтс висловив упевненість у тому, що використання пластиру зробить вакцинацію популярнішою в суспільстві. Про це бізнесмен розповів під час своєї поїздки до Індії місцевому телеканалу.

– Нам потрібно зробити їх тривалішими та ширшими за охопленням… Ми збираємося замість голки використовувати маленький пластир, – зазначив Гейтс.

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Захист від туберкульозу, малярії та ВІЛ

Білл Гейтс пообіцяв, що в умовах постійної конкуренції та намагання розробити нові вакцини, людство обов’язково прийде до створення захисту від туберкульозу, малярії та ВІЛ.

Також слід очікувати, що вакцини стануть доступнішими: Гейтс каже, що стежить за тим, щоб ціни на них знижувалися, а необхідних потужностей на виробництво вистачало.

Понад $8 млрд на нові технології

Нагадаємо, що під час свого виступу на щорічному Всесвітньому економічному форумі в Давосі Гейтс оголосив, що разом із дружиною Меліндою хоче вкласти понад $8 млрд у розвиток нових технологій в охороні здоров’я.

У листопаді 2023 року подружжя Гейтсів перевело на рахунки фармацевтичної компанії Micron Biomedical $23,6 млн на розроблення вакцинних пластирів замість використання голки.