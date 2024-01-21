Как заявил американский миллиардер Билл Гейтс, прививки против Covid-19 изменят свою форму: на смену иглам придут пластыри. По словам основателя корпорации Microsoft, это станет прорывом в мире вакцин.

Популярность вакцинации

Гейтс выразил уверенность в том, что использование пластыря сделает вакцинацию более популярной в обществе. Об этом бизнесмен рассказал во время своей поездки в Индию местному телеканалу.

— Нам нужно сделать их более продолжительными и более широкими по охвату… Мы собираемся вместо иглы использовать маленький пластырь, — отметил Гейтс.

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Защита от туберкулеза, малярии и ВИЧ

Билл Гейтс пообещал, что в условиях постоянной конкуренции и попытки разработать новые вакцины, человечество обязательно придет к созданию защиты от туберкулеза, малярии и ВИЧ.

Также следует ожидать, что вакцины станут доступнее: Гейтс говорит, что следит за тем, чтобы цены на них снижались, а необходимых мощностей на производство хватало.

Более $8 млрд на новые технологии

Напомним, что во время своего выступления на ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе Гейтс объявил, что вместе с супругой Мелиндой хочет вложить более $8 млрд на развитие новых технологий в здравоохранении.

В ноябре 2023 года чета Гейтс перевела на счета фармацевтической компании Micron Biomedical $23,6 млн на разработку вакцинных пластырей вместо использования иглы.