В Киеве парень на электросамокате сбил на тротуаре 67-летнего мужчину, который спустя три дня скончался в больнице. Инцидент произошел во вторник, 9 августа. Об этом дочь погибшего Наталья рассказала одному из информагентств.

Николай – заведующий аптекой военного госпиталя, возвращался после работы домой. Шел по тротуару, по улице Леси Украинки. На большой скорости на него наехал электросамокат, которым управлял 20-летний парень.

– Удар был такой силы, что у отца была открыта черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, множественные гематомы и массивные кровоизлияния в мозг, – вспоминает Наталья.

Врачи сделали все возможное, но Николая спасти не удалось. Через три дня после инцидента мужчина скончался в больнице.

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Николай был заведующим аптекой Национального военно-медицинского клинического центра Главный военный клинический госпиталь, занимался организацией поставок медикаментов для раненых бойцов.

В настоящее время 20-летний молодой человек, совершивший смертельное ДТП, был вызван на допрос в полицию, открыто производство по данному делу.

Источник: UNN