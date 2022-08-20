У Києві хлопець на електросамокаті збив на тротуарі 67-річного чоловіка, який через три дні помер у лікарні. Інцидент трапився у вівторок, 9 серпня. Про це донька загиблого Наталія розповіла одному з інформагентств.

Микола – завідувач аптеки військового шпиталю, повертався після роботи додому. Йшов тротуаром, по вулиці Лесі Українки. На великій швидкості на нього наїхав електросамокат, яким керував 20-річний хлопець.

– Удар був такої сили, що у батька була відкрита черепно-мозкова травма, перелом основи черепа, множинні гематоми і масивні крововиливи в мозок, – згадує Наталя.

Лікарі зробили все можливе, але Миколу врятувати не вдалось. Через три дні після інциденту чоловік помер у лікарні.

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Микола був завідувачем аптеки Національного військово-медичного клінічного центру Головний військовий клінічний госпіталь, займався організацією поставок медикаментів для поранених бійців.

Наразі 20-річного юнака, що скоїв смертельне ДТП, викликали на допит в поліцію, відкрито провадження за даною справою.

Джерело: UNN