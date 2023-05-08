Ведущие канадские пластические хирурги будут оперировать в больнице на юге Польши украинцев, которые пострадали от российских обстрелов. Об этом сообщили в Канадско-украинской фундации (КУФ), которая принимает участие в финансировании медицинской миссии.

— В городской больнице польского города Челядзь началась миссия канадских пластических хирургов CUSAP, которые оперируют украинских пациентов с тяжелыми травмами лица, — говорится в сообщении

Все пациенты — жертвы войны, получившие ранения от огнестрельного оружия и взрывов вследствие российской агрессии.

Как стало известно, на протяжении двух недель будут проведены операции 48 украинским пациентам, которые прошли первичное дистанционное обследование канадскими врачами.

Источник: in Рoland