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Канадские хирурги приедут в Польшу оперировать украинцев с тяжелыми травмами лица

8 мая 2023, 11:49
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
операція хірурги
Источник: Pixabay

Ведущие канадские пластические хирурги будут оперировать в больнице на юге Польши украинцев, которые пострадали от российских обстрелов. Об этом сообщили в Канадско-украинской фундации (КУФ), которая принимает участие в финансировании медицинской миссии.

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— В городской больнице польского города Челядзь началась миссия канадских пластических хирургов CUSAP, которые оперируют украинских пациентов с тяжелыми травмами лица, — говорится в сообщении

Все пациенты — жертвы войны, получившие ранения от огнестрельного оружия и взрывов вследствие российской агрессии.

Как стало известно, на протяжении двух недель будут проведены операции 48 украинским пациентам, которые прошли первичное дистанционное обследование канадскими врачами.

Источник: in Рoland

Теги
Война в Украине Канада Медики Операция
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