Провідні канадські пластичні хірурги оперуватимуть у лікарні на півдні Польщі українців, які постраждали від російських обстрілів. Про це повідомили в Канадсько-українській фундації (КУФ), яка бере участь у фінансуванні медичної місії.

– У міській лікарні польського міста Челядзь розпочалася місія канадських пластичних хірургів CUSAP, які оперують українських пацієнтів із тяжкими травмами обличчя, – йдеться в повідомленні

Усі пацієнти – жертви війни, які зазнали поранень від вогнепальної зброї та вибухів унаслідок російської агресії.

Як стало відомо, упродовж двох тижнів буде проведено операції 48 українським пацієнтам, які пройшли первинне дистанційне обстеження канадськими лікарями.

Джерело: in Рoland