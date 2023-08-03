Специалисты офтальмологического центра Чжуншань Национального исследовательского Университета Сунь Ятсена успешно провели сложную операцию по микронной хирургии глаза с помощью робота-хирурга, которым врачи управляли дистанционно.

После месяца послеоперационного наблюдения врачи подтвердили, что хирургическое вмешательство было безопасным, состояние пациента стабильное и его зрение восстановлено.

— Глазная хирургия требует высокой степени точности. Однако сделать операцию микронного уровня сегодня все еще сложно из-за физиологического тремора и дрожания рук человека, — рассказал профессор-офтальмолог из центра Чжуншань Линь Хаотян.

По его словам, хирургический робот может имитировать и заменять ручные операции без тремора и дрожания, что позволяет проводить высокоточные хирургические операции.

На этот раз при использовании робота-хирурга критически важное значение имела скорость передачи четких изображений, чтобы врачи в условиях ограничения времени и пространства могли постоянно наблюдать за ходом операции и управлять действиями робота.

Эта задача китайским специалистам удалось решить, применив связь 5G и технологии микростереоскопического изображения сверхвысокой четкости (UHD).

Благодаря этому офтальмологи на большом расстоянии от пациента получали микрохирургические изображения UHD фактически в режиме реального времени и с высокой точностью выполнили необходимые операции.

Робот-хирург с микронным глазом является китайской разработкой и создан совместно несколькими учреждениями, включая офтальмологический центр Чжуншань и Школу компьютерных наук и инженерии Университета Сунь Ятсена.

Успешно опробованный дистанционный метод микронной хирургии глаза планируется распространить для применения в других офтальмологических центрах Китая.

Источник: Xinhua