В Украине с начала года количество госпитализированных с коронавирусной болезнью детей выросло втрое. Сейчас занято более половины больничных коек для детей с Covid-19.
Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга 2 февраля.
— Занято более 50% коек, предназначенных для лечения детей. С начала года количество госпитализированных детей выросло втрое. Вакцина Comirnaty от Pfizer на 93% эффективна против госпитализации подростков в возрасте 12-18 лет, — рассказал он.
Кроме того, сейчас в больницах находится почти 2,5 тыс. детей с коронавирусом или подозрением на него.
В Минздраве дали рекомендации, как защитить детей от Covid-19:
- научить правильно мыть и дезинфицировать руки;
- рассказать, как правильно прикрывать рот и нос во время кашля и чихания;
- объяснить, почему важно носить маску правильно;
- попросить ребенка соблюдать дистанцию в общественных местах.
По состоянию на 2 февраля в Украине коронавирус подтвердили у 35 014 людей. Из них за сутки заболели 4 190 детей.
Наибольшее количество больных зафиксировали во Львовской (2 953), Одесской (2 725) и Харьковской (2 121) областях. Подробнее о коронавирусе в Украине — читайте на Фактах ICTV.