В Украине с начала года количество госпитализированных с коронавирусной болезнью детей выросло втрое. Сейчас занято более половины больничных коек для детей с Covid-19.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга 2 февраля.

— Занято более 50% коек, предназначенных для лечения детей. С начала года количество госпитализированных детей выросло втрое. Вакцина Comirnaty от Pfizer на 93% эффективна против госпитализации подростков в возрасте 12-18 лет, — рассказал он.

Кроме того, сейчас в больницах находится почти 2,5 тыс. детей с коронавирусом или подозрением на него.

В Минздраве дали рекомендации, как защитить детей от Covid-19:

научить правильно мыть и дезинфицировать руки;

рассказать, как правильно прикрывать рот и нос во время кашля и чихания;

объяснить, почему важно носить маску правильно;

попросить ребенка соблюдать дистанцию в общественных местах.

По состоянию на 2 февраля в Украине коронавирус подтвердили у 35 014 людей. Из них за сутки заболели 4 190 детей.

Наибольшее количество больных зафиксировали во Львовской (2 953), Одесской (2 725) и Харьковской (2 121) областях. Подробнее о коронавирусе в Украине — читайте на Фактах ICTV.