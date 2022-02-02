В Україні з початку року кількість госпіталізованих з коронавірусною хворобою дітей зросла втричі. Зараз зайнята більш ніж половина лікарняних ліжок для дітей з Covid-19.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу 2 лютого.

– Зайнято понад 50% ліжок, призначених для лікування дітей. З початку року кількість госпіталізованих дітей зросла втричі. Вакцина Comirnaty від Pfizer на 93% ефективна проти госпіталізації підлітків віком 12-18 років, – розповів він.

Крім того, наразі в лікарнях перебуває майже 2,5 тис. дітей з коронавірусом або підозрою на нього.

У МОЗ дали рекомендації, як захистити дітей від Covid-19:

навчити правильно мити та дезінфікувати руки;

розказати, як правильно прикривати рот і ніс під час кашлю та чхання;

пояснити, чому важливо носити маску правильно;

попросити дитину дотримуватися дистанції у громадських місцях.

Станом на 2 лютого в Україні коронавірус підтвердили у 35 014 людей. З них за добу захворіли 4 190 дітей.

Найбільшу кількість хворих зафіксували у Львівській (2 953), Одеській (2 725) та Харківській (2 121) областях. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.