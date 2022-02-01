У дітей, які інфікувалися штамом коронавірусу Омікрон, хвороба може протікати у важкій формі.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький в етері одного з телеканалів.

– Не можна сказати, що Омікрон не такий страшний. Бо на сьогодні ми зіткнулися з тим, що авіакомпанії скасовують рейси, бо немає кому летіти, немає екіпажів. Дуже велика кількість хворих, – зазначив він.

За словами Радуцького, порівняно з іншими варіантами Омікрон вирізняється вищою швидкістю розповсюдження. Крім того, відзначається тяжкий перебіг захворювання у дітей.

– Омікрон має набагато гіршу річ, ніж минулі варіанти: на нього дуже важко хворіють діти, чого раніше не було. Під час минулих штамів діти практично не хворіли, – каже він.

Експерт додав, відповідні дані підтверджує статистика щодо завантаженості стаціонарів. Якщо дорослі ліжка загалом у країні завантажені трохи більше ніж на 30%, то дитячі ліжка у деяких регіонах завантажені на 70-80%.

Станом на 1 лютого в Україні зафіксували 30 768 нових випадків коронавірусу. З них 4 056 дітей.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (3 411), Одеській (2 471), Харківській (1 977) та Вінницькій (1 654) областях. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: телеканал Дом