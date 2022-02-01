У Львові на коронавірус масово хворіють діти, до лікарень потрапляють пацієнти, яким ледве виповнилося кілька днів.

Через це у місті розширили кількість Covid-ліжок для маленьких пацієнтів, нині їх буде 150, зазначив мер міста Андрій Садовий.

– Здається, це ніколи не закінчиться… Швидкі везуть і везуть малечу з коронавірусом. Усі діти – середнього стану важкості, найменшому пацієнту – лише дев’ять днів. Ніхто з них не потребує інтенсивної терапії, – повідомляють у львівському Охматдиті.

Окрім маленьких пацієнтів, місця у лікарнях облаштовуються і для батьків, які часто мають упродовж всього лікування перебувати разом зі своїми дітьми.

Через таку епідситуацію у місті 86% учнів 1-4 класів вже перевели на дистанційне навчання.

Батьків закликають бути уважними до здоров’я своїх дітей, вчити їх дотримуватися карантинних обмежень. У разі фіксування будь-яких симптомів хвороби звертатися до сімейного лікаря чи педіатра.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, за минулу добу Covid-19 підтверджено у 30 768 осіб, з них – 4 056 дітей.

Джерело: Андрій Садовий, Львівська Обласна Дитяча Клінічна Лікарня Охматдит