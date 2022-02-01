Во Львове коронавирусом массово болеют дети, в больницы попадают пациенты, которым едва исполнилось несколько дней.

Поэтому в городе расширили количество Covid-коек для маленьких пациентов, сейчас их будет 150, отметил мэр города Андрей Садовой.

— Кажется, это никогда не закончится… Скорые везут и везут малышей с коронавирусом. Все дети – средней степени тяжести, самому маленькому пациенту – всего девять дней. Никто из них не нуждается в интенсивной терапии, — сообщают во львовском Охматдете.

Кроме маленьких пациентов, места в больницах обустраиваются и для родителей, которые очень часто на протяжении всего лечения вынуждены находиться вместе со своими детьми.

Из-за такой эпидситуации в городе 86% учеников 1-4 классов уже перевели на дистанционное обучение.

Родителей призывают быть внимательными к здоровью своих детей, учить их соблюдать карантинные ограничения. При фиксировании любых симптомов болезни обращаться к семейному врачу или педиатру.

Согласно статистике коронавируса в Украине, за минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 30 768 человек, из них – 4 056 детей.

Источник: Андрей Садовой, Львовская Областная Детская Клиническая Больница Охматдет