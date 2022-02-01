У детей, инфицированных штаммом коронавируса Омикрон, болезнь может протекать в тяжелой форме.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире одного из телеканалов.

— Нельзя сказать, что Омикрон не так страшен. Потому что на сегодня мы столкнулись с тем, что авиакомпании отменяют рейсы, потому что некому лететь, нет экипажей. Очень большое количество больных, — отметил он.

По словам Радуцкого, по сравнению с другими вариантами Омикрон отличается более высокой скоростью распространения. Кроме того, отмечается тяжелое течение заболевания у детей.

— Омикрон имеет гораздо худшую вещь, чем прошлые варианты: им очень тяжело болеют дети, чего раньше не было. Во время прошлых штаммов дети практически не болели, — говорит он.

Эксперт добавил, соответствующие данные подтверждает статистика по загруженности стационаров. Если взрослые кровати в целом в стране загружены чуть более чем на 30%, то детские кровати в некоторых регионах загружены на 70-80%.

По состоянию на 1 февраля в Украине зафиксировали 30 768 новых случаев коронавируса. Из них 4 056 детей.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Львовской (3 411), Одесской (2 471), Харьковской (1 977) и Винницкой (1 654) областях. Подробнее о коронавирусе в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Источник: телеканал Дом