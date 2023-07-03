Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о состоянии здоровья в Европе за 2021 год, люди на всем континенте потребляют больше алкоголя, чем в любой другой части мира: девять из 10 стран, потребляющих больше всего алкоголя в мире, находятся именно в Европейском Союзе.

— Несмотря на то, что общее потребление алкоголя на душу населения в период с 2000 по 2019 год в Европейском регионе снизилось на 21%, люди по-прежнему пьют в больших количествах, — говорится в отчете.

В топ-10 европейских стран с самым высоким уровнем потребления алкоголя на душу населения в год вошли:

Чехия (14,3 л) Латвия (13,2 л) Молдова (12,9 л) Германия (12,8 л) Литва (12,8 л) Ирландия (12,7 л) Испания (12,7 л) Болгария (12,5 л) Люксембург (12,4 л) Румыния (12,3 л).

Фактически только пять стран потребляли меньше 10 л в год на душу населения: Италия (8,0 л), Мальта (8,3 л), Хорватия (8,7 л), Швеция (9,0 л) и Нидерланды (9,7 л).

Хотя данные показывают большие различия в потреблении алкоголя между европейскими странами, одна тенденция остается преобладающей: мужчины каждый день пьют больше, чем женщины — 13% и 4,1% соответственно.

Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендует не употреблять более 14 единиц алкоголя (около шести средних бокалов вина) в неделю в течение трех или более дней.

Не существует абсолютно безопасного уровня употребления алкоголя, но соблюдение этих рекомендаций снижает риск причинения вреда здоровью, уточнили в британском ведомстве.

Источник: Express