Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о состоянии здоровья в Европе за 2021 год, люди на всем континенте потребляют больше алкоголя, чем в любой другой части мира: девять из 10 стран, потребляющих больше всего алкоголя в мире, находятся именно в Европейском Союзе.
— Несмотря на то, что общее потребление алкоголя на душу населения в период с 2000 по 2019 год в Европейском регионе снизилось на 21%, люди по-прежнему пьют в больших количествах, — говорится в отчете.
В топ-10 европейских стран с самым высоким уровнем потребления алкоголя на душу населения в год вошли:
- Чехия (14,3 л)
- Латвия (13,2 л)
- Молдова (12,9 л)
- Германия (12,8 л)
- Литва (12,8 л)
- Ирландия (12,7 л)
- Испания (12,7 л)
- Болгария (12,5 л)
- Люксембург (12,4 л)
- Румыния (12,3 л).
Фактически только пять стран потребляли меньше 10 л в год на душу населения: Италия (8,0 л), Мальта (8,3 л), Хорватия (8,7 л), Швеция (9,0 л) и Нидерланды (9,7 л).
Хотя данные показывают большие различия в потреблении алкоголя между европейскими странами, одна тенденция остается преобладающей: мужчины каждый день пьют больше, чем женщины — 13% и 4,1% соответственно.
Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендует не употреблять более 14 единиц алкоголя (около шести средних бокалов вина) в неделю в течение трех или более дней.
Не существует абсолютно безопасного уровня употребления алкоголя, но соблюдение этих рекомендаций снижает риск причинения вреда здоровью, уточнили в британском ведомстве.
Источник: Express