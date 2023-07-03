Згідно зі звітом Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) про стан здоров’я в Європі за 2021 рік, люди на всьому континенті споживають більше алкоголю, ніж у будь-якій іншій частині світу: дев’ять із 10 країн, які споживають найбільше алкоголю у світі, розташовані саме в Європейському союзі.

– Незважаючи на те, що загальне споживання алкоголю на душу населення в період із 2000 до 2019 року в Європейському регіоні знизилося на 21%, люди, як і раніше, п’ють у великих кількостях, – ідеться у звіті.

У топ-10 європейських країн із найвищим рівнем споживання алкоголю на душу населення увійшли:

1. Чехія (14,3 л)

2. Латвія (13,2 л)

3. Молдова (12,9 л)

4. Німеччина (12,8 л)

5. Литва (12,8 л)

6. Ірландія (12,7 л)

7. Іспанія (12,7 л)

8. Болгарія (12,5 л)

9. Люксембург (12,4 л)

10. Румунія (12,3 л).

Фактично тільки п’ять країн споживали менше 10 літрів на рік на душу населення: Італія (8,0 л), Мальта (8,3 л), Хорватія (8,7 л), Швеція (9,0 л) та Нідерланди (9,7 л).

Хоча дані показують великі відмінності у споживанні алкоголю між європейськими країнами, одна тенденція залишається переважною: чоловіки щодня п’ють більше, ніж жінки – 13% і 4,1% відповідно.

Національна служба охорони здоров’я Великої Британії рекомендує не вживати понад 14 одиниць алкоголю (близько шести середніх келихів вина) на тиждень протягом трьох або більше днів.

Не існує абсолютно безпечного рівня вживання алкоголю, але дотримання цих рекомендацій знижує ризик заподіяння шкоди здоров’ю, уточнили в британському відомстві.

Джерело: Express