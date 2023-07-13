Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин отметил, что постоянно проводится моделирование ситуации в случае аварии на ЗАЭС. Дополнительно исследуются факторы окружающей среды, масштабы, формируются безопасные пути эвакуации.

В интервью, которое дал Игорь Кузин Укринформу, он указал, что в Украине не менее 190 медучреждений законтрактованы по пакету реагирования на чрезвычайные ситуации и готовы принимать пациентов в случае радиационной аварии на Запорожской АЭС.

— Пакет готовности к чрезвычайным ситуациям предусматривает, что медучреждение будет иметь возможность реагировать на химические, биологические, радиационные, ядерные риски, — говорит Кузин.

По его словам, установлен минимальный перечень лекарственных средств для оказания медпомощи тем пациентам, которые могут поступать в такое заведение.

Законтрактованные медучреждения привязаны к соответствующей территории, чтобы была возможность быстро госпитализировать туда пациентов, которые могут появиться, в данном случае, в результате радиационной аварии.

По словам Кузина, эти медучреждения дополнительно обеспечиваются соответствующими медицинскими изделиями, средствами индивидуальной защиты, в том числе и за счет гуманитарной помощи, которую получает Украина.

ЗАЭС — одна из наиболее мощных атомных станций. Заместитель министра утверждает, что по расчетам, уровень загрязнения на этой территории может быть таким, что скорее всего понадобится эвакуация населения.

Речь идет о 50-километровой зоне, если авария будет максимально возможного уровня.

— Но, хочу подчеркнуть, что более детальные прогнозы можно предоставлять тогда, когда мы будем иметь подробную информацию о фактической чрезвычайной ситуации, которая уже случилась, — говорит Кузин.

Также любая радиационная авария всегда приводит к радиационному загрязнению местности.

— От того, когда и какой объем выброса, спровоцированный терактом, ожидается, будут зависеть и дальнейшие действия, — сказал Игорь Кузин.

Он напомнил, что на случай аварии рекомендуется подготовить как минимум недельный запас воды, которая должна быть в герметичной упаковке.