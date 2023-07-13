Головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін наголосив, що постійно проводиться моделювання ситуації у разі аварії на ЗАЕС. Додатково досліджуються фактори довкілля, масштаби, формуються безпечні шляхи евакуації.

В інтерв’ю, яке дав Ігор Кузін Укрінформу, він вказав, що в Україні щонайменше 190 медзакладів законтрактовані за пакетом реагування на надзвичайні ситуації і готові приймати пацієнтів у разі радіаційної аварії на Запорізькій АЕС.

– Пакет готовності до надзвичайних ситуацій передбачає, що кожен із цих медзакладів матиме можливості реагувати на хімічні, біологічні, радіаційні, ядерні ризики, – говорить Кузін.

За його словами, встановлений мінімальний перелік лікарських засобів для надання меддопомоги тим пацієнтам, які можуть надходити до такого закладу.

Законтрактовані медзаклади прив’язані до відповідної території, щоб швидко доставляти туди пацієнтів, які можуть з’явитися, наприклад, цього разу, внаслідок радіаційної аварії.

За словами Кузіна, ці медзаклади додатково забезпечуються відповідними медичними виробами, засобами індивідуального захисту, зокрема й за рахунок гуманітарної допомоги, яку отримує Україна.

ЗАЕС – одна з найпотужніших атомних станцій. Заступник міністра стверджує, за розрахунками, рівень забруднення на цій території може бути таким, що, ймовірно, знадобиться евакуація населення.

Йдеться про 50-кілометрову зону, якщо аварія буде максимально можливого рівня.

– Але хочу наголосити, що точніші прогнози можна давати тоді, коли ми матимемо детальну інформацію про фактичну надзвичайну ситуацію, яка вже трапилася, – говорить Кузін.

Також будь-яка радіаційна аварія завжди призводить до радіаційного забруднення місцевості.

– Від того, коли і який обсяг викиду, спровокований терактом, очікується, залежатимуть і наші подальші дії, – сказав Ігор Кузін.

Він нагадав, що на випадок аварії рекомендовано підготувати щонайменше тижневий запас води, яка має бути у герметичному пакуванні.