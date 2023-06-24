МОЗ вкотре дає роз’яснення і поради, які стосуються гіпотетичного виникнення надзвичайних подій на Запорізькій атомній станції.
Сьогодні рекомендації адресовані виключно мешканцям 30-50 кілометрової зони навколо ЗАЕС.
Їм радять завчасно, без поспіху, сформувати тривожну домашню аптечку. Те, що там перераховане, мусить убезпечити людей на перший час від усіляких несподіванок.
Названо лише п’ять позицій.
- Калій йодид
Калій йодид використовується, щоби в разі аварії на ядерних об’єктах зменшити негативний вплив радіоактивного йоду на щитоподібну залозу. Його в жодному випадку не можна приймати без офіційного оповіщення, яке розішлють населенню місцеві органи виконавчої влади та ДСНС. Ще раз наголошуємо – лише після оповішення!
- Алюмінієво-антацидні сорбенти
Ця група засобів зазвичай має активну речовину – гідроксид алюмінію. Сорбенти використовуються для прискорення нейтралізації, зв’язування та виведення радіонуклідів з організму і, таким чином, зниження ризику для здоров’я внаслідок їх надходження.
- Альгінати
Активна речовина – натрію альгінат. Він створює захисний бар’єр на поверхні рідкого вмісту шлунку. Цей бар’єр запобігає всотуванню небезпечних речовин з продуктів харчування.
- Натрію бікарбонат
Засіб для відновлення лужного стану крові та корекції метаболічного ацидозу (стану, що характеризується порушенням хімічного балансу кислот та лугів у крові).
- Маска
Засіб фізичного захисту для зменшення потрапляння в організм небезпечних речовин. Бажано з декількох шарів.
МОЗ наголошує: ця інформація лише для мешканців 50-кілометрової зони навколо ЗАЕС і не стосується людей, що живуть поза цим радіусом.