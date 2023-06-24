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Що мусить бути в тривожній аптечці мешканців 50-кілометрової зони ЗАЕС – рекомендації МОЗ

24 Червня 2023, 11:42
Валентина Андрейко журналістка
аптечка
Джерело: Pixabay

МОЗ вкотре дає роз’яснення і поради, які стосуються гіпотетичного виникнення надзвичайних подій на Запорізькій атомній станції.

Сьогодні рекомендації адресовані виключно мешканцям 30-50 кілометрової зони навколо ЗАЕС.

Їм радять завчасно, без поспіху, сформувати тривожну домашню аптечку. Те, що там перераховане, мусить убезпечити людей на перший час від усіляких несподіванок.

Названо лише п’ять позицій.

  1. Калій йодид

Калій йодид використовується, щоби в разі аварії на ядерних об’єктах зменшити негативний вплив радіоактивного йоду на щитоподібну залозу. Його в жодному випадку не можна приймати без  офіційного оповіщення, яке розішлють населенню місцеві органи виконавчої влади та ДСНС. Ще раз наголошуємо – лише після оповішення!

  1. Алюмінієво-антацидні сорбенти

Ця група засобів зазвичай має активну речовину – гідроксид алюмінію. Сорбенти використовуються для прискорення нейтралізації, зв’язування та виведення радіонуклідів з організму і, таким чином, зниження ризику для здоров’я внаслідок їх надходження.

  1. Альгінати

Активна речовина – натрію альгінат. Він створює захисний бар’єр на поверхні рідкого вмісту шлунку. Цей бар’єр запобігає всотуванню небезпечних речовин з продуктів харчування.

  1. Натрію бікарбонат

Засіб для відновлення лужного стану крові та корекції метаболічного ацидозу (стану, що характеризується порушенням хімічного балансу кислот та лугів у крові).

  1. Маска

Засіб фізичного захисту для зменшення потрапляння в організм небезпечних речовин. Бажано з декількох шарів.

МОЗ наголошує: ця інформація лише для мешканців 50-кілометрової зони навколо ЗАЕС і не стосується  людей, що живуть поза цим радіусом.

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Джерело
МОЗ
Теги
аптечка ЗАЕС МОЗ
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