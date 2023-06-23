В аптеках скуповують йодид калію, настоянку йоду, навіть бетадин і розчин Люголя. Чи убезпечить це від страшних наслідків у разі найгіршого сценарію розвитку подій на ЗАЕС?

До суджень медиків додали свій голос і фахівці з ядерної та радіаційної безпеки.

А вони стверджують, що жоден сценарій подій на ЗАЕС не потребує проведення йодної профілактики!

Йодна профілактика – це забезпечення щитоподібної залози стабільним йодом, щоб виключити поглинання нею радіоактивних ізотопів йоду та попередження її опромінення.

Фахівці Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки пояснюють, що радіоактивний йод утворюється на АЕС тільки, коли енергоблок виробляє електроенергію, тобто, працює.

А останній діючий енергоблок Запорізької АЕС було зупинено у вересні 2022 року. Взагалі енергоблоки ЗАЕС знаходяться у стані зупинки щонайменше 9 місяців і протягом цього часу не генерують електроенергію.

А тепер порахуйте. Найдовший період напіврозпаду ізотопів йоду має йод I-131, він становить близько 8 діб. Для решти ізотопів період напіврозпаду ще коротший.

Отож, з моменту зупинки енергоблоків ЗАЕС пройшло щонайменше 34 періоди напіврозпаду даного ізотопу. Його активність у зупиненому реакторі зменшилася в мільярди разів, порівняно з вереснем 2022 року.

Реальної загрози надходження радіоактивного йоду в організм наразі немає. При гіпотетичній аварії чи теракті на ЗАЕС викид радіоактивных речовин не міститиме ізотопів йоду.

Вживання калія йодиду за таких умов не просто марне, а шкідливе.

Джерело: Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки