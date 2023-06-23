В аптеках скупают йодид калия, настойку йода, даже бетадин и раствор Люголя. Обезопасит ли это от страшных последствий в случае худшего сценария развития событий на ЗАЭС? К суждениям медиков добавили свой голос и специалисты по ядерной и радиационной безопасности.

А они утверждают, что ни один сценарий событий на ЗАЭС не требует проведения йодной профилактики!

Йодная профилактика — это обеспечение щитовидной железы стабильным йодом, чтобы исключить поглощение ею радиоактивных изотопов йода и предупреждение ее облучение.

Специалисты государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности объясняют, что радиоактивный йод образуется на АЭС только, когда энергоблок производит электроэнергию, то есть, работает.

А последний действующий энергоблок Запорожской АЭС был остановлен в сентябре 2022 года. Вообще энергоблоки ЗАЭС находятся в состоянии остановки не менее 9 месяцев и в течение этого времени не генерируют электроэнергию.

А теперь посчитайте. Самый длинный период полураспада изотопов йода имеет йод I-131, он составляет около 8 суток. Для остальных изотопов радиоактивного йода период полураспада еще короче.

Так, с момента остановки энергоблоков ЗАЭС прошло не менее 34 периодов полураспада данного изотопа. То есть, его активность в остановленном реакторе уменьшилась в миллиарды раз по сравнению с сентябрем 2022 года.

Реальной угрозы поступления радиоактивного йода в организм нет. При гипотетической аварии или теракте на ЗАЭС выброс радиоактивных веществ не будет содержать изотопов йода.

Употребление калия йодида при таких условиях не просто бесполезно, а вредно.

Источник: Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки