Минздрав в очередной раз дает разъяснения и советы, касающиеся гипотетического возникновения чрезвычайных событий на Запорожской атомной станции.

Сегодня рекомендации адресованы исключительно жителям 30-50 километровой зоны вокруг ЗАЭС.

Им советуют заблаговременно, без спешки, сформировать тревожную домашнюю аптечку. То, что там перечислено, должно обезопасить людей на первое время от всевозможных неожиданностей.

Назвали только пять позиций.

Калий йодид

Калий йодид используется, чтобы в случае аварии на ядерных объектах уменьшить негативное влияние радиоактивного йода на щитовидную железу. Его ни в коем случае нельзя принимать без официального оповещения, которое разошлют населению местные органы исполнительной власти и ГСЧС. Еще раз подчеркиваем — после оповещения!

Алюминиево-антацидные сорбенты

Такая группа средств обычно имеет активное вещество — гидроксид алюминия. Сорбенты используются для ускорения нейтрализации, связывания и выведения радионуклидов из организма и, таким образом, снижения риска для здоровья вследствие их поступления.

Альгинаты

Активное вещество — натрия альгинат. Он создает защитный барьер на поверхности жидкого содержимого желудка. Этот барьер предотвращает впитывание опасных веществ из продуктов питания.

Натрия бикарбонат

Средство для восстановления щелочного состояния крови и коррекции метаболического ацидоза (состояния, характеризующегося нарушением химического баланса кислот и щелочей в крови).

Маска

Средство физической защиты для уменьшения попадания в организм опасных веществ. Желательно из нескольких слоев.

Минздрав подчеркивает: эта информация только для жителей 50-километровой зоны вокруг ЗАЭС и не касается людей, живущих вне этого радиуса.