Минздрав в очередной раз дает разъяснения и советы, касающиеся гипотетического возникновения чрезвычайных событий на Запорожской атомной станции.
Сегодня рекомендации адресованы исключительно жителям 30-50 километровой зоны вокруг ЗАЭС.
Им советуют заблаговременно, без спешки, сформировать тревожную домашнюю аптечку. То, что там перечислено, должно обезопасить людей на первое время от всевозможных неожиданностей.
Назвали только пять позиций.
- Калий йодид
Калий йодид используется, чтобы в случае аварии на ядерных объектах уменьшить негативное влияние радиоактивного йода на щитовидную железу. Его ни в коем случае нельзя принимать без официального оповещения, которое разошлют населению местные органы исполнительной власти и ГСЧС. Еще раз подчеркиваем — после оповещения!
- Алюминиево-антацидные сорбенты
Такая группа средств обычно имеет активное вещество — гидроксид алюминия. Сорбенты используются для ускорения нейтрализации, связывания и выведения радионуклидов из организма и, таким образом, снижения риска для здоровья вследствие их поступления.
- Альгинаты
Активное вещество — натрия альгинат. Он создает защитный барьер на поверхности жидкого содержимого желудка. Этот барьер предотвращает впитывание опасных веществ из продуктов питания.
- Натрия бикарбонат
Средство для восстановления щелочного состояния крови и коррекции метаболического ацидоза (состояния, характеризующегося нарушением химического баланса кислот и щелочей в крови).
- Маска
Средство физической защиты для уменьшения попадания в организм опасных веществ. Желательно из нескольких слоев.
Минздрав подчеркивает: эта информация только для жителей 50-километровой зоны вокруг ЗАЭС и не касается людей, живущих вне этого радиуса.