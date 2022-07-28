Главный инфекционист Минздрава Украины, профессор Ольга Голубовская в своем Telegram-канале рассказала об особенностях субвариантов штамма Омикрон, который доминирует сегодня во многих странах.

По словам Ольги Голубовской, Омикрон обуславливает быстрый рост заболеваемости, иногда с вертикальной кривой, идущей вверх.

— Уже прекратились бесконечные разговоры о мифическом коллективном иммунитете, просто невероятно было слушать эти глупости от столь уважаемых международных организаций, — отмечает авторитетный инфекционист.

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Она утверждает, что заболевание, вызываемое этим вариантом, протекает в основном мягко, на сегодняшний день нет никаких данных о том, что какие-то субварианты Омикрона вызывают более тяжелые формы болезни. Этот вариант более опасен с эпидемиологической точки зрения.

— Тем не менее, принципы лечения Covid-19 не изменялись. Главное — это своевременная, с первых дней болезни противовирусная терапия. Группам риска она обязательна, даже если симптомы начального периода легкие, — подчеркивает Ольга Голубовская.

И уточняет: противовирусная терапия показана всем. Но, к сожалению, в связи с ограниченным к ней доступом приоритет надо отдавать группам риска. Частично препараты доступны у семейных врачей.

Источник: Ольга Голубовская