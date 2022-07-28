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Подтверждено семь случаев: новый вариант Омикрона ВА.5 уже в Украине

28 июля 2022, 10:39
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавірус
Источник: Depositphotos

Новый вариант Омикрона, который называют типом ВА.5, обнаружен в Черновицкой области, где официально подтверждено семь случаев инфицирования.

— Однако не исключено, что этот подтип Омикрона уже есть и в других регионах. Исследование («секвенирование» на языке эпидемиологов) образцов продолжается, — говорится в сообщении Минздрава.

По словам экспертов, это означает, что, во-первых, Covid-19 никуда не исчез. Более того, вирус мутирует и пытается уклониться от иммунного ответа. Во-вторых, Украина мало чем отличается от европейских стран, где этот подтип активно распространяется.

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Отмечается, что в настоящее время ученые в ходе исследований пытаются понять, приводит ли ВА.5 к большему количеству тяжелых случаев и смертей.

Но главным остается вопрос: действует ли вакцина на эту разновидность? По имеющейся информации, получение бустерной дозы значительно повышает уровень образования нейтрализующих антител даже против этого подтипа вируса.

Сообщается также, что исследования клеточного иммунитета указывают: Т-клетки, образованные в теле человека после трех доз мРНК-вакцины, сохраняют свою эффективность против штамма Омикрон.

Именно клеточный иммунитет инфекционисты связывают с защитой против тяжелого течения инфекции, госпитализации и смерти.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация Коронавирус Covid-19 МОЗ Украины Омикрон статистика Штамм Омикрон
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