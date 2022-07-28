Новий варіант Омікрона, який називають типом ВА.5, виявлений у Чернівецькій області, де офіційно підтверджено сім випадків інфікування.

– Однак не виключено, що цей підтип Омікрону вже є і в інших регіонах. Дослідження («секвенування» мовою епідеміологів) зразків триває, – йдеться в повідомленні МОЗ.

За словами експертів, це означає, що, по-перше, Covid-19 нікуди не зник. Більш того, вірус мутує і намагається ухилитися від імунної відповіді. По-друге, Україна мало чим відрізняється від європейських країн, де цей підтип активно поширюється.

Зараз дивляться

Відзначається, що наразі вчені в ході досліджень намагаються зрозуміти, чи призводить ВА.5 до більшої кількості важких випадків і смертей.

Але головним залишається питання: чи діє вакцина на цей різновид? За наявною інформацією, отримання бустерної дози значно підвищує рівень утворення нейтралізуючих антитіл навіть проти цього підтипу вірусу.

Повідомляється також, що дослідження клітинного імунітету вказують: Т-клітини, утворені в тілі людини після трьох доз мРНК-вакцини, зберігають свою ефективність проти штаму Омікрон.

Саме клітинний імунітет інфекціоністи пов’язують із захистом проти важкого перебігу інфекції, госпіталізації і смерті.