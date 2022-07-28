Головний інфекціоніст МОЗ України, професор Ольга Голубовська у своєму Telegram-каналі розповіла про особливості субваріантів штаму Омікрон, який домінує сьогодні в багатьох країнах.

За словами Ольги Голубовської, Омікрон обумовлює швидке зростання захворюваності, іноді з вертикальною кривою, що йде вгору.

– Вже припинилися нескінченні розмови про міфічний колективний імунітет, просто неймовірно було слухати ці дурниці від настільки шанованих міжнародних організацій, – зазначає авторитетний інфекціоніст.

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Вона стверджує, що захворювання, що викликається цим варіантом, протікає в основному м’яко, на сьогодні немає ніяких даних про те, що якісь субваріанти Омікрона викликають більш важкі форми хвороби. Цей варіант більш небезпечний з епідеміологічної точки зору.

– Проте, принципи лікування Covid-19 не змінювалися. Головне – це своєчасна, з перших днів хвороби противірусна терапія. Групам ризику вона обов’язкова, навіть якщо симптоми початкового періоду легкі, – підкреслює Ольга Голубовська.

І уточнює: противірусна терапія показана всім. Але, на жаль, у зв’язку з обмеженим до неї доступом пріоритет треба віддавати групам ризику. Частково ці препарати доступні у сімейних лікарів.

Джерело: Ольга Голубовська