В Программе медицинских гарантий предусмотрена мобильная паллиативная помощь, предоставляемая пациентам по месту их пребывания.
Мобильная паллиативная помощь бесплатна в таких случаях:
- по направлению врача первичной медицинской помощи;
- по направлению врача стационара;
- перевод из другого медучреждения или клинического подразделения под наблюдение специалистов паллиативной службы.
Пациентам во время таких обследований гарантируется бесплатно:
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- сбор и транспортировку биологического материала в лабораторию заведения;
- инструментальные исследования по месту нахождения или в медучреждении;
- оценка хронического болевого синдрома и его предотвращение, лечение и контроль;
- оценка психоэмоционального состояния и психологическая помощь;
- кислородная поддержка;
- респираторная поддержка;
- обезболивание на всех этапах диагностики и лечения;
- оценка и коррекция нутриционного статуса;
- обеспечение ассистивными средствами (кресла колесные, костыли и т.п.);
- услуги по реабилитации; обеспечение лекарственными средствами и медизделиями из Нацперечня, в том числе наркотическими (по рецепту).
- обучение членов семьи (законных представителей, смотрителей) навыкам ухода за тяжелобольным.
- неотложная помощь.
Полный список услуг по паллиативной помощи – на сайте НСЗУ в разделе Требования ПМГ 2023” (п. 10). Или по ссылке: https://cutt.ly/T9EoRuk.
Что такое мобильная паллиативная помощь
Мультидисциплинарная команда по паллиативной помощи приезжает к пациенту не менее одного раза в месяц. Но связывается с помощью телекоммуникационных средств не менее одного раза в неделю.
Найти медучреждение, которое предоставляет услуги по паллиативной помощи и имеет договор с НСЗУ можно:
- на сайте НСЗУ в разделе Е-данные выберите Аналитические панели (дашборды) и перейдите к дашборду Заключенные договоры о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий https://cutt.ly/K9Egnx1 . На третьей странице в поле фильтров выберите область или населенный пункт, а в Группе услуг необходим пакет. Дашборд покажет все заведения, имеющие договор на пакет, а также их контакты.
- по телефону контакт-центра 16-77. Оператор подскажет ближайшее медучреждение с договором.
Источник: НСЗУ