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Когда мобильная паллиативная помощь для украинцев бесплатна

6 марта 2023, 15:37
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
паліативна допомога
Источник: Depositphotos

В Программе медицинских гарантий предусмотрена мобильная паллиативная помощь, предоставляемая пациентам по месту их пребывания.

Мобильная паллиативная помощь бесплатна в таких случаях:

  • по направлению врача первичной медицинской помощи;
  • по направлению врача стационара;
  • перевод из другого медучреждения или клинического подразделения под наблюдение специалистов паллиативной службы.

Пациентам во время таких обследований гарантируется бесплатно:

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  • сбор и транспортировку биологического материала в лабораторию заведения;
  • инструментальные исследования по месту нахождения или в медучреждении;
  • оценка хронического болевого синдрома и его предотвращение, лечение и контроль;
  • оценка психоэмоционального состояния и психологическая помощь;
  • кислородная поддержка;
  • респираторная поддержка;
  • обезболивание на всех этапах диагностики и лечения;
  • оценка и коррекция нутриционного статуса;
  • обеспечение ассистивными средствами (кресла колесные, костыли и т.п.);
  • услуги по реабилитации; обеспечение лекарственными средствами и медизделиями из Нацперечня, в том числе наркотическими (по рецепту).
  • обучение членов семьи (законных представителей, смотрителей) навыкам ухода за тяжелобольным.
  • неотложная помощь.

Полный список услуг по паллиативной помощи – на сайте НСЗУ в разделе Требования ПМГ 2023” (п. 10). Или по ссылке: https://cutt.ly/T9EoRuk.

Что такое мобильная паллиативная помощь

Мультидисциплинарная команда по паллиативной помощи приезжает к пациенту не менее одного раза в месяц. Но связывается с помощью телекоммуникационных средств не менее одного раза в неделю.

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Найти медучреждение, которое предоставляет услуги по паллиативной помощи и имеет договор с НСЗУ можно:

  • на сайте НСЗУ в разделе Е-данные выберите Аналитические панели (дашборды) и перейдите к дашборду Заключенные договоры о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий https://cutt.ly/K9Egnx1 . На третьей странице в поле фильтров выберите область или населенный пункт, а в Группе услуг необходим пакет. Дашборд покажет все заведения, имеющие договор на пакет, а также их контакты.
  • по телефону контакт-центра 16-77. Оператор подскажет ближайшее медучреждение с договором.

Источник: НСЗУ

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Паліативна допомога
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