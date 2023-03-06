В Программе медицинских гарантий предусмотрена мобильная паллиативная помощь, предоставляемая пациентам по месту их пребывания.

Мобильная паллиативная помощь бесплатна в таких случаях:

по направлению врача первичной медицинской помощи;

по направлению врача стационара;

перевод из другого медучреждения или клинического подразделения под наблюдение специалистов паллиативной службы.

Пациентам во время таких обследований гарантируется бесплатно:

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сбор и транспортировку биологического материала в лабораторию заведения;

инструментальные исследования по месту нахождения или в медучреждении;

оценка хронического болевого синдрома и его предотвращение, лечение и контроль;

оценка психоэмоционального состояния и психологическая помощь;

кислородная поддержка;

респираторная поддержка;

обезболивание на всех этапах диагностики и лечения;

оценка и коррекция нутриционного статуса;

обеспечение ассистивными средствами (кресла колесные, костыли и т.п.);

услуги по реабилитации; обеспечение лекарственными средствами и медизделиями из Нацперечня, в том числе наркотическими (по рецепту).

обучение членов семьи (законных представителей, смотрителей) навыкам ухода за тяжелобольным.

неотложная помощь.

Полный список услуг по паллиативной помощи – на сайте НСЗУ в разделе Требования ПМГ 2023” (п. 10). Или по ссылке: https://cutt.ly/T9EoRuk.

Что такое мобильная паллиативная помощь

Мультидисциплинарная команда по паллиативной помощи приезжает к пациенту не менее одного раза в месяц. Но связывается с помощью телекоммуникационных средств не менее одного раза в неделю.

Найти медучреждение, которое предоставляет услуги по паллиативной помощи и имеет договор с НСЗУ можно:

на сайте НСЗУ в разделе Е-данные выберите Аналитические панели (дашборды) и перейдите к дашборду Заключенные договоры о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий https://cutt.ly/K9Egnx1

в разделе Е-данные выберите Аналитические панели (дашборды) и перейдите к дашборду Заключенные договоры о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий по телефону контакт-центра 16-77. Оператор подскажет ближайшее медучреждение с договором.

Источник: НСЗУ