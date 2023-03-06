Коли мобільна паліативна допомога для українців є безоплатною

В Програмі медичних гарантій передбачена мобільна паліативна допомога, яка надається пацієнтам за місцем їх перебування.
Мобільна паліативна допомога безоплатна в таких випадках:
- за направленням лікаря первинної медичної допомоги;
- за направленням лікаря стаціонару;
- переведення з іншого медзакладу або клінічного підрозділу під нагляд спеціалістів паліативної служби.
Пацієнтам під час таких обстежень гарантується безоплатно:
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- збір та транспортування біологічного матеріалу до лабораторії закладу;
- інструментальні дослідження за місцем перебування або в медзакладі;
- оцінка хронічного больового синдрому та його запобігання, лікування і контроль;
- оцінка психоемоційного стану та психологічна допомога;
- киснева підтримка;
- респіраторна підтримка;
- знеболення на всіх етапах діагностики та лікування;
- оцінка та корекція нутриційного статусу;
- забезпечення асистивними засобами (крісла колісні, милиці тощо);
- послуги із реабілітації;
- забезпечення лікарськими засобами і медвиробами із Нацпереліку, у тому числі наркотичними (за рецептом).
- навчання членів родини (законних представників, доглядачів) навичкам догляду за важкохворим.
- невідкладна допомога.
Повний перелік послуг з паліативної допомоги – на сайті НСЗУ в розділі Вимоги ПМГ 2023”(п. 10). Або за посиланням: https://cutt.ly/T9EoRuk.
Що таке мобільна паліативна допомога
Мультидисциплінарна команда з паліативної допомоги приїздить до пацієнта не менше одного разу на місяць. Та зв’язується за допомогою засобів телекомунікації не менше одного разу на тиждень.
Знайти медзаклад, який надає послуги з паліативної допомоги та має договір із НСЗУ можна:
- на сайті НСЗУ в розділі Е-дані оберіть Аналітичні панелі (дашборди) та перейдіть до дашборду Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій https://cutt.ly/K9Egnx1. На третій сторінці у полі фільтрів оберіть область або населений пункт, а в Групі послуг – необхідний пакет. Дашборд покаже всі заклади, які мають договір на пакет, а також їх контакти.
- за телефоном контакт-центру 16-77. Оператор підкаже найближчий медзаклад із договором.
Джерело: НСЗУ