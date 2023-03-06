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Коли мобільна паліативна допомога для українців є безоплатною

6 Березня 2023, 15:37
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
паліативна допомога
Джерело: Depositphotos

В Програмі медичних гарантій передбачена мобільна паліативна допомога, яка надається пацієнтам за місцем їх перебування.

Мобільна паліативна допомога безоплатна в таких випадках:

  •  за направленням лікаря первинної медичної допомоги;
  •  за направленням лікаря стаціонару;
  •  переведення з іншого медзакладу або клінічного підрозділу під нагляд спеціалістів паліативної служби.

Пацієнтам під час таких обстежень гарантується безоплатно:

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  • збір та транспортування біологічного матеріалу до лабораторії закладу;
  • інструментальні дослідження за місцем перебування або в медзакладі;
  • оцінка хронічного больового синдрому та його запобігання, лікування і контроль;
  • оцінка психоемоційного стану та психологічна допомога;
  • киснева підтримка;
  • респіраторна підтримка;
  • знеболення на всіх етапах діагностики та лікування;
  • оцінка та корекція нутриційного статусу;
  • забезпечення асистивними засобами (крісла колісні, милиці тощо);
  • послуги із реабілітації;
  • забезпечення лікарськими засобами і медвиробами із Нацпереліку, у тому числі наркотичними (за рецептом).
  • навчання членів родини (законних представників, доглядачів) навичкам догляду за важкохворим.
  • невідкладна допомога.

Повний перелік послуг з паліативної допомоги – на сайті НСЗУ в розділі Вимоги ПМГ 2023”(п. 10). Або за посиланням: https://cutt.ly/T9EoRuk.

Що таке мобільна паліативна допомога

Мультидисциплінарна команда з паліативної допомоги приїздить до пацієнта не менше одного разу на місяць. Та зв’язується за допомогою засобів телекомунікації не менше одного разу на тиждень.

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Знайти медзаклад, який надає послуги з паліативної допомоги та має договір із НСЗУ можна:

  • на сайті НСЗУ в розділі Е-дані оберіть Аналітичні панелі (дашборди) та перейдіть до дашборду Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій https://cutt.ly/K9Egnx1. На третій сторінці у полі фільтрів оберіть область або населений пункт, а в Групі послуг – необхідний пакет. Дашборд покаже всі заклади, які мають договір на пакет, а також їх контакти.
  • за телефоном контакт-центру 16-77. Оператор підкаже найближчий медзаклад із договором.

Джерело: НСЗУ

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