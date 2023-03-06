Коли мобільна паліативна допомога для українців є безоплатною

В Програмі медичних гарантій передбачена мобільна паліативна допомога, яка надається пацієнтам за місцем їх перебування.

Мобільна паліативна допомога безоплатна в таких випадках:

за направленням лікаря первинної медичної допомоги;

за направленням лікаря стаціонару;

переведення з іншого медзакладу або клінічного підрозділу під нагляд спеціалістів паліативної служби.

Пацієнтам під час таких обстежень гарантується безоплатно:

Зараз дивляться

збір та транспортування біологічного матеріалу до лабораторії закладу;

інструментальні дослідження за місцем перебування або в медзакладі;

оцінка хронічного больового синдрому та його запобігання, лікування і контроль;

оцінка психоемоційного стану та психологічна допомога;

киснева підтримка;

респіраторна підтримка;

знеболення на всіх етапах діагностики та лікування;

оцінка та корекція нутриційного статусу;

забезпечення асистивними засобами (крісла колісні, милиці тощо);

послуги із реабілітації;

забезпечення лікарськими засобами і медвиробами із Нацпереліку, у тому числі наркотичними (за рецептом).

навчання членів родини (законних представників, доглядачів) навичкам догляду за важкохворим.

невідкладна допомога.

Повний перелік послуг з паліативної допомоги – на сайті НСЗУ в розділі Вимоги ПМГ 2023”(п. 10). Або за посиланням: https://cutt.ly/T9EoRuk.

Що таке мобільна паліативна допомога

Мультидисциплінарна команда з паліативної допомоги приїздить до пацієнта не менше одного разу на місяць. Та зв’язується за допомогою засобів телекомунікації не менше одного разу на тиждень.

Знайти медзаклад, який надає послуги з паліативної допомоги та має договір із НСЗУ можна:

на сайті НСЗУ в розділі Е-дані оберіть Аналітичні панелі (дашборди) та перейдіть до дашборду Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій https://cutt.ly/K9Egnx1

за телефоном контакт-центру 16-77. Оператор підкаже найближчий медзаклад із договором.

Джерело: НСЗУ