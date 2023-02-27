Національний інститут раку уклав договір з НСЗУ. Це означає, що пацієнт має можливість отримати тут спеціалізовану медичну допомогу і не платити за це гроші .

Щоб отримати безоплатну консультацію в Національний інститут раку, важливо мати направлення від сімейного лікаря або лікарів-онкологів регіональних онкоцентрів.

До речі, у Національний інститут раку можна звернутись як на первинну консультацію, так і за другою думкою онколога, щоб підтвердити або спростувати діагноз, дізнатися про методи лікування.

Адже більш виважене рішення пацієнт, або його близькі, зможуть прийняти, якщо будуть мати якомога більше інформації про хворобу, методи лікування та пронози.