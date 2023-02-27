Національний інститут раку уклав договір з НСЗУ. Це означає, що пацієнт має можливість отримати тут спеціалізовану медичну допомогу і не платити за це гроші.
Зокрема, консультації, діагностика та лікування в Національному інституті раку безоплатні. Вартість медичних послуг покриває Програма медичних гарантій
Щоб отримати безоплатну консультацію в Національний інститут раку, важливо мати направлення від сімейного лікаря або лікарів-онкологів регіональних онкоцентрів.
До речі, у Національний інститут раку можна звернутись як на первинну консультацію, так і за другою думкою онколога, щоб підтвердити або спростувати діагноз, дізнатися про методи лікування.
Адже більш виважене рішення пацієнт, або його близькі, зможуть прийняти, якщо будуть мати якомога більше інформації про хворобу, методи лікування та пронози.
Щоб отримати медичну допомогу в Національному інституті раку, слід записатися через кол-центр інституту за номером 044 293 21 50. Пацієнту запропонують обрати день та час візиту Або можна звернутися одразу в реєстратуру поліклініки з електронним направленням. Однак це займе більше часу.
Також в Національному інституті раку можна отримати онлайн-консультацію лікаря. Для цього надішліть ваше звернення та проскановані документи на електронну скриньку unci.cons@gmail.com
Щоб отримати безоплатну онлайн-консультацію дитячого онколога надішліть ваше звернення та проскановані документи на nir.pediatr.consult@gmail.com
Джерело: НСЗУ