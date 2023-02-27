Национальный институт рака заключил договор с НСЗУ. Это означает, что у пациента есть возможность получить здесь специализированную медицинскую помощь и не платить за это деньги.

В частности, консультации, диагностика и лечение в Национальном институте рака бесплатны. Стоимость медицинских услуг покрывает Программа медицинских гарантий.

Чтобы получить бесплатную консультацию в Национальном институте рака, важно иметь направление от семейного врача или врачей-онкологов региональных онкоцентров.

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Кстати, в Национальный институт рака можно обратиться как на первичную консультацию, так и за вторым мнением онколога, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз, узнать о методах лечения.

Ведь более взвешенное решение пациент или его близкие, смогут принять, если будут иметь как можно больше информации о болезни, методах лечения и прогнозах.

Чтобы получить медицинскую помощь в Национальном институте рака, следует записаться через колл-центр института по номеру 044 293 21 50. Пациенту предложат выбрать день и время визита. Или можно обратиться сразу в регистратуру поликлиники с электронным направлением. Однако это займет больше времени.

Также в Национальном институте рака можно получить онлайн-консультацию врача. Для этого отправьте ваше обращение и просканированные документы на электронный ящик unci.cons@gmail.com

Чтобы получить бесплатную онлайн-консультацию детского онколога, отправьте ваше обращение и просканированные документы на nir.pediatr.consult@gmail.com

Источник: НСЗУ