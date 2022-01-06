В Украине теперь каждый взрослый гражданин может получить бустерную дозу вакцины от коронавируса. Прививку можно сделать через шесть месяцев после второй дозы.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в социальных сетях. По его словам, исследования свидетельствуют, что бустерная доза усиливает защиту от Covid-19, которая угасает с течением времени.

Особенно это актуально в контексте защиты от нового штамма Омикрон. Согласно исследованиям, введение ревакцинальной дозы приближает к 90% эффективность вакцины в предотвращении госпитализации.

— Теперь все, кто уже получил полный курс прививки, смогут вакцинироваться бустерной дозой, если со времени завершения курса прошло шесть месяцев. Оптимальный срок для введения бустерной дозы составляет от шести до девяти месяцев, — говорит Кузин.

Санврач подчеркнул, что предпочтение будут отдавать м-РНК-вакцинам. Речь идет о Moderna или Comirnaty от Pfizer-BioNTech, независимо от того, какой вакциной человек прививался раньше.

Тем, кто прошел полный курс прививок вакциной CoronaVac от Sinovac Biotec, рекомендуется получить бустерную дозу вакцины Pfizer. Прививаться бустерной дозой можно в любом пункте прививки или центре вакцинации.

Также предусмотрено получение нового Covid-сертификата на основе бустерной дозы. Он будет действовать 270 дней с даты прививки. Возможность сгенерировать его станет доступна в конце января.

Источник: Игорь Кузин