В Україні тепер кожен дорослий громадянин може отримати бустерну дозу вакцини від коронавірусу. Щеплення можна зробити через шість місяців після другої дози.

Про це повідомив головний санітарний лікарі Ігор Кузін у соціальних мережах. За його словами, дослідження свідчать, що бустерна доза посилює захист від Covid-19, який з часом згасає.

Особливо це актуально в контексті захисту від нового штаму Омікрон. Згідно з дослідженнями, введення ревакцинальної дози наближає до 90% ефективність вакцини у запобіганні госпіталізації.

– Тепер всі, хто вже отримав повний курс щеплення, зможуть отримати бустерну дозу, якщо з часу завершення курсу минуло шість місяців. Оптимальний термін для введення бустерної дози становить від шести до дев’яти місяців, – каже Кузін.

Санлікар наголосив, що перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам. Йдеться про Moderna або Comirnaty від Pfizer-BioNTech, незалежно від того, якою вакциною людина щепилась раніше.

Тим, хто пройшов повний курс щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotec, рекомендується отримати бустерну дозу вакциною Pfizer. Щепитися бустерною дозою можна у будь-якому пункті щеплення чи центрі вакцинації.

Також передбачено отримання нового Covid-сертифіката на основі бустерної дози. Він діятиме 270 днів з дати щеплення. Можливість згенерувати його стане доступна наприкінці січня.

Джерело: Ігор Кузін