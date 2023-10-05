26-летняя Ди Мишель, специалист по уходу за волосами из штата Пенсильвания, рассказала в TikTok о том, как, будучи беременной на раннем сроке, они с мужем решили уже не предохраняться. Но это привело к тому, что американка забеременела второй раз и в итоге родила тройню.

— Двойная беременность или суперфетация — это когда вы забеременеете, будучи уже беременной, — объяснила Мишель, история которой набрала 1,7 млн просмотров.

Ни она, ни ее 29-летний муж Антонио Ливингстон, профессиональный фотограф, не знали, что женщина может выносить одновременную беременность.

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Как рассказала Мишель, через неделю она обратилась за медицинской помощью по поводу болей внизу живота. Женщина решила, что у нее случился выкидыш. Однако после осмотра выяснилось, что матка растет слишком быстро, потому что в ней зреют еще два плода.

— Если это случилось со мной, это может случиться с кем угодно, — предупредила Мишель.

И она права. Хотя суперфетация встречается крайне редко, согласно отчету Кливлендской клиники за 2023 год, подтвержденных случаев всего десять — и это не совсем редкое явление.

Так, в августе 2020 года 20-летняя София Смолл родила двух дочерей, которых она зачала с разницей в 28 дней. А в декабре 2020 года мама троих детей по имени Шарлотта набрала более 5,2 млн просмотров поста в TikTok, посвященного ее суперфетации.

Мишель, у которой в январе 2021 года посредством кесарева сечения родились дочери Эмбер, Дрим и Амани, которым сейчас исполнилось два года, надеется, что ее предостерегающий ролик вдохновит других помнить о менее известных странностях беременности.

Фото: deeandtplusthree