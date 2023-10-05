26-річна Ді Мішель, фахівець з догляду за волоссям зі штату Пенсільванія, розповіла в TikTok про те, як на ранньому терміні її вагітності вони з чоловіком вирішили вже не використовувати контрацептиви. Але це призвело до того, що американка завагітніла вдруге і в підсумку народила трійню.

– Подвійна вагітність або суперфетація – це коли ви вагітнієте, будучи вже вагітною, – пояснила Мішель, історія якої набрала 1,7 млн переглядів.

Ні вона, ні її 29-річний чоловік Антоніо Лівінгстон, професійний фотограф, не знали, що жінка може виносити одночасну вагітність.

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Як розповіла Мішель, через тиждень вона звернулася по медичну допомогу з приводу болю внизу живота. Жінка вирішила, що в неї стався викидень. Однак після огляду з’ясувалося, що матка росте надто швидко, бо в ній зріють ще два плоди.

– Якщо це трапилося зі мною, це може трапитися з будь-ким, – попередила Мішель.

І вона має рацію. Хоча суперфетація зустрічається вкрай рідко — згідно зі звітом Клівлендської клініки за 2023 рік підтверджених випадків лише десять — це не зовсім рідкісне явище.

Так, у серпні 2020 року 20-річна Софія Смолл народила двох доньок, яких вона зачала з різницею у 28 днів. А в грудні 2020 року мама трьох дітей на ім’я Шарлотта набрала понад 5,2 млн переглядів поста в TikTok, присвяченого її суперфетації.

Мішель, у якої в січні 2021 року за допомогою кесаревого розтину народилися доньки Ембер, Дрім і Амані, яким зараз виповнилося два роки, сподівається, що її ролик надихне інших пам’ятати про менш відомі дивацтва вагітності.

Фото: deeandtplusthree