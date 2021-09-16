В Украине в конце сентября можно будет сгенерировать и печатать цифровые Covid-сертификаты. Разработка функционала на портале Дія находится на последнем этапе.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

— В конце сентября мы добавим возможность получить сертификат на портале Дія. Сейчас работаем над разработкой услуги. Благодаря этому еще больше украинцев смогут путешествовать и пользоваться Covid-сертификатом, — отметил он.

Федоров утверждает, что на портале соответствующий документ смогут получить люди, у которых нет ID-карты или заграничного биометрического паспорта, а также не пользуются приложением Дія.

Чтобы сгенерировать документ, нужно авторизоваться на портале действие. Выбрать услугу Сгенерировать Covid-сертификат. Затем подписать квалифицированной электронной подписью заявление на получение сертификата. На портале можно воспользоваться как Дія.Подписью, которую можно сгенерировать как в приложении Дія, так и любой другой электронной подписью.

После этого портал отправил запрос в электронную систему здравоохранения и формируется сертификат в формате PDF. Его можно распечатать или же просто сохранить файл на телефоне или другом устройстве и демонстрировать QR-код с экрана.

По словам Федорова, в конце сентября сгенерировать документ смогут те, кто прошел полный курс вакцинации. Впоследствии также будет доступен Covid-сертификат о получении отрицательного ПЦР-теста.

Также Минцифра работает над разработкой сертификата о частичной вакцинации. Он будет также доступен как на портале, так и в приложении Дія.