В Украине планируют усилить ответственность за подделку медицинских документов. Среди них — свидетельства о вакцинации, а также справки о противопоказаниях к прививке.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

В министерстве утверждают, что с ростом заболеваемости коронавирусом все чаще появляются сообщения о покупку поддельных документов. Это — преступление и наказывается законом, а наличие людей с фальшивыми документами представляет угрозу для здоровья и жизни других.

— Если человека с поддельным свидетельством депортировали из-за границы, это обидно, но не смертельно. А вот если такой человек, пользуясь справкой, заразил Covid-19 старушку или старика, беременную женщину или онкобольного, последствия ее действий могут быть крайне тяжелыми, — говорят в Минздраве.

Сейчас министерство вместе с Национальной полицией и СБУ работают, чтобы выявить случаи подделки документов о вакцинации. Их тщательно расследуют.

В Минздраве просят граждан, которым известны случаи продажи поддельных документов о вакцинации, сообщать об этом в полицию.

В Министерстве цифровой трансформации сообщили, что Covid-сертификат можно внести в приложение Дія. Это возможно, если врач подделает документ и внесет данные в реестр.

Проверить в Дії, поддельный ли сертификат нельзя. Но на каждом документе после внесения в систему формируется уникальный QR-код и его невозможно подделать.

Сейчас за сознательное использование фальсифицированных документов предусмотрена ответственность от штрафа 850 грн до двух лет в тюрьме.

Подробнее о поддельном Covid-сертификате — читайте на Фактах ICTV.