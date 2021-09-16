В Україні планують посилити відповідальність за підробку медичних документів. Серед них – свідоцтва про вакцинацію, а також довідки про протипоказання до щеплення.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Відповідний законодавчий акт вже готують.

У міністерстві стверджують, що зі зростанням захворюваності на коронавірус усе частіше з’являються повідомлення про купівлю підроблених документів. Це – злочин та карається законом, а наявність людей із фальшивими документами становить загрозу для здоров’я та життя інших.