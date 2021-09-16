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Підроблені Covid-сертифікати та довідки: в Україні хочуть посилити відповідальність

16 Вересня, 14:05 Ольга Тетеріна
сертифікат
Джерело: Depositphotos

В Україні планують посилити відповідальність за підробку медичних документів. Серед них – свідоцтва про вакцинацію, а також довідки про протипоказання до щеплення.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Відповідний законодавчий акт вже готують.

У міністерстві стверджують, що зі зростанням захворюваності на коронавірус усе частіше з’являються повідомлення про купівлю підроблених документів. Це – злочин та карається законом, а наявність людей із фальшивими документами становить загрозу для здоров’я та життя інших.

– Якщо людину з підробним свідоцтвом депортували з-за кордону, це прикро, але не смертельно. А от якщо така людина, користуючись довідкою, заразила Covid-19 стареньку чи старенького, вагітну жінку чи онкохворого, наслідки її дій можуть бути вкрай важкі, – кажуть у МОЗ.

Нині міністерство разом з Національною поліцією та СБУ працюють, щоб виявити випадки підроблення документів про вакцинацію. Їх ретельно розслідують.

У МОЗ просять громадян, яким відомі випадки продажу підробних документів про вакцинацію, повідомляти про це у поліцію.

У Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що Covid-сертифікат можна внести у додаток Дія. Це можливо, якщо лікар підробить документ та внесе дані у реєстр.

Перевірити у Дії, чи підробний сертифікат не можна. Але на кожному документі після внесення до системи формується унікальний QR-код і його неможливо підробити.

Зараз за свідоме використання фальсифікованих документів передбачена відповідальність від штрафу 850 грн до двох  років у в’язниці.

Джерело
МОЗ
Теги
Covid-сертифікат , МОЗ України
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