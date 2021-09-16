В Україні наприкінці вересня можна буде згенерувати та друкувати цифрові Covid-сертифікати. Розробка функціоналу на порталі Дія перебуває на останній стадії.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

– Наприкінці вересня ми додамо можливість отримати сертифікат на порталі Дія. Зараз працюємо над розробкою послуги. Завдяки цьому ще більше українців зможуть подорожувати та користуватися Covid-сертифікатом, – зазначив він.

Федоров стверджує, що на порталі відповідний документ зможуть отримати люди, у яких немає ID-карти або закордонного біометричного паспорта, а також не користуються додатком Дія.

Щоб згенерувати документ потрібно авторизуватися на порталі Дія. Обрати послугу Згенерувати Covid-сертифікат. Потім підписати кваліфікованим електронним підписом заяву на отримання сертифіката. На порталі можна скористатися як Дія.Підписом, який можна згенерувати в додатку Дія, так і будь-яким іншим електронним підписом.

Після цього портал відправив запит в електронну систему охорони здоров’я і формується сертифікат у форматі PDF. Його можна роздрукувати або ж просто зберегти файл на телефоні або іншому пристрої та демонструвати QR-код з екрана.

За словами Федорова, наприкінці вересня згенерувати документ зможуть ті, хто пройшов повний курс вакцинації. Згодом також буде доступний Covid-сертифікат про отримання негативного ПЛР-тесту.

Також Мінцифра працює над розробкою сертифіката про часткову вакцинацію. Він буде також доступний як на порталі, так і в додатку Дія.