В Украине с 15-20 февраля может быть новая волна роста заболеваемости коронавирусом.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в комментарии одному из изданий.

— Можем спрогнозировать, что с 15-20 февраля, может быть начало следующей волны. Для того, чтобы ее не было, людям надо вакцинироваться, — отметил он.

По словам Данилова, в случае вакцинации от коронавируса для 75-85% населения страны течение заболевания будет значительно легче. Так, в стране могут даже не заметить роста заболеваемости.

Эксперт говорит, что в Украине ежедневно надо делать 300-400 тыс. прививок. Также необходимо ввести бустерную дозу вакцины.

— Мы настаиваем, что нам надо вводить бустерную дозу, начинать надо с пожилых людей, — подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов добавил, что штамм Омикрон рано или поздно попадет в Украину, но бояться его не нужно. Хотя этот штамм является более заразным, но он вызывает более легкие симптомы, чем вариант Дельта.

Ранее в Центре экономики здравоохранения Киевской школы экономики прогнозировали, что новая вспышка коронавирус в Украине возможна уже в январе следующего года. Это связано с тем, что Европе сейчас наблюдается активный рост заболеваемости, добавляются сезонные болезни и новый штамм коронавируса Омикрон.