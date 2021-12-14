В Україні з 15-20 лютого може бути нова хвиля зростання захворюваності на коронавірус.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов у коментарі одному з видань.

– Можемо спрогнозувати, що з 15-20 лютого, може бути початок наступної хвилі. Для того, щоб її не було, людям треба вакцинуватися, – зазначив він.

За словами Данілова, у разі вакцинації від коронавірусу для 75-85% населення країни перебіг захворювання буде значно легшим. Так, у країні можуть навіть не помітити зростання захворюваності.

Експерт каже, що в Україні щодня треба робити 300-400 тис. щеплень. Також необхідно запровадити бустерну дозу вакцини.

– Ми наполягаємо, що нам треба вводити бустерну дозу, починати треба з літніх людей, – наголосив секретар РНБО.

Данілов додав, що штам Омікрон рано чи пізно потрапить в Україну, але боятися його не потрібно. Хоч цей штам є більш заразним, але він викликає легші симптоми, аніж варіант Дельта.

Раніше у Центрі економіки охорони здоров’я Київської школи економіки прогнозували, що новий спалах коронавірусу в Україні можливий вже у січні наступного року. Це пов’язано з тим, що Європі зараз спостерігається активне зростання захворюваності, додаються сезонні хвороби та новий штам коронавірусу Омікрон.