Пандемия идет на убыль. И хотя больных Covid-19 еще много, но уже можно вздохнуть с облегчением. Ведь показатели госпитализации свидетельствуют, что вакцины действуют, тяжелое течение коронавирусной болезни имеют преимущественно невакцинированные, нагрузки на медицинскую систему снижаются.

Об этом сказал в своем интервью Фактам ICTV министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

На вопрос, какую оценку он может поставить возглавляемому им министерству за действия по борьбе с коронавирусом, Виктор Ляшко ответил, что пять-шесть баллов.

Вместе с тем он отметил, что медицинская реформа в Украине имеет минусы, потому что она не была пилотирована, а внедрялась сразу.

Почему срок действия Covid-сертификатов уменьшен?

– Срок действия украинских Covid-сертификатов уменьшен до девяти месяцев, потому что мы выполняем требования ЕС, – пояснил Ляшко. — И чтобы наши сертификаты были действительны в ЕС.

Министр надеется, что коронавирус превратится в сезонное заболевание, как грипп. Но никуда не денется, поэтому нужно вакцинироваться. Ведь иммунитет после прививки сильнее, чем после болезни.

Для тех, кто болеет, сейчас в Украине уже есть лекарства, и они распределены по регионам пропорционально количеству населения.

— Лекарства от коронавируса, которые получила Украина, распределены по регионам пропорционально количеству населения, — сообщил министр. – Они будут выдаваться людям из групп риска.

Ляшко отметил, что с 1 апреля в аптеках страны антибиотики будут выдаваться только по электронному рецепту. Чтобы получить его, следует обратиться к семейному врачу.

Многие страны Европы ослабили или отменили карантинные ограничения. Когда это будет сделано в Украине?

– Отменены карантинные ограничения, даже ношение масок в странах Европы, где уровень вакцинации высокий, – пояснил Виктор Ляшко. — У нас тоже так будет, но еще немного нужно вакцинироваться.

На болезненный вопрос о выезде за границу украинских врачей Ляшко ответил так:

— Чтобы врачи не выезжали из Украины, нужно три вещи: мотивация, престижность труда и материально-техническое обеспечение. Мы уже поднимаем медикам зарплату: у врачей базовая зарплата составляет 20 тыс. грн, у медсестер 13,5 тыс. грн.

Сам Ляшко и его семья не выезжали на лечение за границу, а получают медицинскую помощь у семейного врача по месту жительства, в Броварах.