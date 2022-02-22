Пандемія йде на спад. І хоча хворих на Covid-19 ще багато, та вже можна зітхнути з полегшенням. Адже показники госпіталізації свідчать, що вакцини діють, важкий перебіг коронавірусної хвороби мають переважно невакциновані, навантаження на медичну систему зменшується.

Про це сказав у своєму інтерв’ю Фактам ICTV міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

На питання, яку оцінку він може поставити міністерству, яке він очолює, за дії з боротьби з коронавірусом, Віктор Ляшко відповів, що п’ять-шість балів.

Водночас він зазначив, що медична реформи в Україні має мінуси, тому що вона не була пілотована, а впроваджувалась одразу.

Чому термін дії Covid-сертифікатів зменшено?

– Термін дії українських Covid-сертифікатів зменшено до дев’яти місяців, тому що ми виконуємо вимоги ЄС, – пояснив Ляшко. – І для того, щоб наші сертифікати були дійсними в ЄС.

Міністр сподівається, що коронавірус перетвориться на сезонне захворювання, як грип. Але нікуди не подінеться, тому потрібно вакцинуватися. Адже імунітет після щеплення сильніший, ніж після хвороби.

Для тих, хто хворіє, наразі в Україні вже є ліки, і вони розподілені по регіонах пропорційно до кількості населення.

– Ліки від коронавірусу, що отримала Україна, розподілені по регіонах пропорційно до кількості населення, – повідомив міністр. – Вони будуть видаватися людям з груп ризику.

Ляшко зауважив, що з 1 квітня в аптеках країни антибіотики будуть видаватися тільки за електронним рецептом. Щоб отримати його, потрібно звернутися до сімейного лікаря.

Багато країн Європи послабили або ж скасували карантинні обмеження. Коли це буде зроблено в Україні?

– Скасовано карантинні обмеження, навіть носіння масок у країнах Європи, де рівень вакцинації високий, – пояснив Віктор Ляшко. – У нас теж так буде, але ще трохи потрібно вакцинуватися.

На болюче питання про виїзд за кордон українських лікарів Ляшко відповів так:

– Щоб лікарі не виїжджали з України, потрібно три речі: мотивація, престижність праці та матеріально-технічне забезпечення. Ми вже піднімаємо медикам зарплатню: у лікарів базова зарплата становить 20 тис. грн, у медсестер 13,5 тис. грн.

Сам Ляшко та його родина не виїжджали на лікування за кордон, а отримують медичну допомогу у сімейного лікаря за місцем проживання, у Броварах.