Пандемія йде на спад. І хоча хворих на Covid-19 ще багато, та вже можна зітхнути з полегшенням. Адже показники госпіталізації свідчать, що вакцини діють, важкий перебіг коронавірусної хвороби мають переважно невакциновані, навантаження на медичну систему зменшується.
Про це сказав у своєму інтерв’ю Фактам ICTV міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.
На питання, яку оцінку він може поставити міністерству, яке він очолює, за дії з боротьби з коронавірусом, Віктор Ляшко відповів, що п’ять-шість балів.
Водночас він зазначив, що медична реформи в Україні має мінуси, тому що вона не була пілотована, а впроваджувалась одразу.
Чому термін дії Covid-сертифікатів зменшено?
– Термін дії українських Covid-сертифікатів зменшено до дев’яти місяців, тому що ми виконуємо вимоги ЄС, – пояснив Ляшко. – І для того, щоб наші сертифікати були дійсними в ЄС.
Міністр сподівається, що коронавірус перетвориться на сезонне захворювання, як грип. Але нікуди не подінеться, тому потрібно вакцинуватися. Адже імунітет після щеплення сильніший, ніж після хвороби.
Для тих, хто хворіє, наразі в Україні вже є ліки, і вони розподілені по регіонах пропорційно до кількості населення.
– Ліки від коронавірусу, що отримала Україна, розподілені по регіонах пропорційно до кількості населення, – повідомив міністр. – Вони будуть видаватися людям з груп ризику.
Ляшко зауважив, що з 1 квітня в аптеках країни антибіотики будуть видаватися тільки за електронним рецептом. Щоб отримати його, потрібно звернутися до сімейного лікаря.
Багато країн Європи послабили або ж скасували карантинні обмеження. Коли це буде зроблено в Україні?
– Скасовано карантинні обмеження, навіть носіння масок у країнах Європи, де рівень вакцинації високий, – пояснив Віктор Ляшко. – У нас теж так буде, але ще трохи потрібно вакцинуватися.
На болюче питання про виїзд за кордон українських лікарів Ляшко відповів так:
– Щоб лікарі не виїжджали з України, потрібно три речі: мотивація, престижність праці та матеріально-технічне забезпечення. Ми вже піднімаємо медикам зарплатню: у лікарів базова зарплата становить 20 тис. грн, у медсестер 13,5 тис. грн.
Сам Ляшко та його родина не виїжджали на лікування за кордон, а отримують медичну допомогу у сімейного лікаря за місцем проживання, у Броварах.