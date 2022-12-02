Александр без признаков жизни поступил прямо в реанимационный зал больницы Мечникова, сообщил генеральный директор медучреждения Сергей Рыженко.

Врач рассказал историю бойца. Александр летом получил тяжелое диаметральное рикошетное черепно-мозговое ранение с входным отверстием в теменной области. Находился в коме. Почти месяц он провел в реанимации.

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Из-за локализации ранения в левом полушарии головного мозга у него наблюдались нарушения речи и отсутствие движений в правых конечностях.

После операций возникали инфекционные осложнения, что не редкость при минно-взрывных травмах.

Но парня никто не бросил. Все родные, особенно его девушка Алена, все время были рядом.

Еще в реанимации у Александра наблюдались первые проявления сознания: открывание глаз, рукопожатие, появление мимики, которые воспринимались как победа в лечении пациента и счастье для родных.

Его девушка беседовала с ним все время и нежными словами пыталась вернуть к жизни. И ей удалось, после работы врачей, конечно.

Сейчас Александр на реабилитации. Они с Аленой вместе, а рядом с ними человечность и любовь.

Источник: Сергей Рыженко

Фото: Сергей Рыженко