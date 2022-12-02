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Кома та місяць в реанімації: в Дніпрі лікарі та кохана дівчина врятували пораненого

2 Грудня 2022, 13:46
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Альона і Олександр Дніпро

Олександр без ознак життя надійшов прямо до реанімаційної зали лікарні Мечникова, повідомив генеральний директор медзакладу Сергій Риженко.

Лікар розказав історію пораненого. Олександр влітку отримав надважке діаметральне рикошетне черепно-мозкове поранення з вхідним отвором у тім’яній області. Перебував у комі. Майже місяць провів він у реанімації.

Олександр Днепр

Зараз дивляться

Через локалізацію поранення в лівій півкулі головного мозку у нього спостерігалися порушення мови та відсутність рухів в правих кінцівках.

Після операцій у хлопця виникали інфекційні ускладнення, що не рідкість при мінно-вибухових травмах.

Але його ніхто не покинув. Всі рідні, особливо його дівчина Альона, весь час були поряд.

Ще в реанімації в Олександра спостерігалися перші прояви свідомості: відкривання очей, потискання руки, поява міміки, які сприймалися як перемога в лікуванні пацієнта та щастя для рідних.

Його дівчина розмовляла з ним весь час і ніжними словами намагалася повернути до життя. І їй вдалося, після роботи лікарів звісно.

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Зараз Олександр на реабілітації. Вони з Альоною разом, а поруч з ними людяність та любов.

Джерело: Сергій Риженко

Фото: Сергій Риженко

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