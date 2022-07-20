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Компания Rolls Royce отстроит амбулаторию в селе Хухра на Сумщине

20 июля 2022, 14:39
Анна Иваницкая руководитель отдела Здоровье
Хухра, амбулаторія

В марте российские оккупанты уничтожили амбулаторию в селе Хухра на Сумщине. Прямым попаданием снаряда агрессоры полностью разнесли здание.

Отстроить здание и восстановить амбулаторию взялась компания Rolls Royce. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Цена такого восстановления – 13 млн грн. Часть средств собрали работники всемирно известной компании. Другую часть – перечислит непосредственно Rolls Royce.

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Уже через полгода новая амбулатория планирует открыть свои двери для всех жителей.

Напомним, что это не первая помощь от Rolls Royce. В июне компания передала Минздраву два сверхмощных генератора, способных обеспечить работу большой областной больницы.

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Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні МОЗ Украины Сумщина
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